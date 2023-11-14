Киев, 14 ноября, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Киевским властям приходится менять тактику общения с чиновниками США на фоне снижения общественной поддержки Украины. Об этом 14 ноября заявила депутат Верховной рады Александра Устинова американскому изданию The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Раньше было так: «Мы собираемся поддерживать Украину столько, сколько потребуется»… (Теперь) мы пытаемся объяснить им, каковы планы, как соблюдается подотчётность, насколько мы прозрачны с вашим правительством», — пожаловалась она.

Издание напомнило, что вначале российской специально военной операции Устинова призывала американских законодателей и чиновников поставлять Киеву более продвинутые виды вооружений, создать бесполётную зону над территорией Украины, а также вводить санкции против России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 14 ноября, американская газета The Washington Post написала, что интерес среди членов американского Конгресса к продолжению оказания помощи Киева упал до самого низкого уровня с февраля 2022 года. По словам авторов издания, теперь Украина вынуждена бороться за внимание конгрессменов.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 13 ноября, что из-за позиции американского конгресса не выделять дополнительные средства на помощь Украине, возможности Вашингтона по поддержке Киева сокращаются с каждым днём. Вместе с тем он отметил, что у США пока сохраняется возможность поставлять Киеву всё необходимое оружие.

Политолог Максим Жаров 14 ноября заявил ИА Регнум, что в Демократической партии США хотят перейти от прокси-войны к открытому противостоянию с Россией. По его мнению, в публикации в издании Newsweek они посетовали на то, что этого не происходит, и Киев проигрывает в конфликте.