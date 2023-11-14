Москва, 14 ноября, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Блогера Елену Блиновскую не выпустили из-под домашнего ареста. Мосгорсуд оставил меру пресечения в силе до января.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Суд постановил: решение о продлении меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — озвучил решение судья.

Заседание прошло без самой фигурантки дела и без следователя, в зале присутствовали адвокат и прокурор, который расценил продление домашнего ареста как обоснованное.

Сторона защиты в свою очередь настаивала на смене домашнего ареста на запрет определённых действий по причине того, что арест мешает блогеру заниматься предпринимательством и отчитываться перед налоговой. Адвокат добавила, что Блиновская погасит весь долг, как только установят точную сумму.

Как передавало ИА Регнум, Блиновскую задержали 27 апреля при попытке пересечения белорусской границы в Смоленской области по подозрению в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей и отмывании ещё 43 млн рублей. Вину она признала.

Суд арестовал 54 банковских счёта Блиновской и её мужа, 21 объект недвижимости, четыре автомобиля и ряд других объектов на сумму 64 млрд рублей. В октябре защита Блиновской подала апелляционную жалобу на продление срока домашнего ареста, попросив изменить ей меру пресечения на более мягкую.