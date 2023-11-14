Москва, 14 ноября, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Один из основателей рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин скончался в возрасте 63 лет. Об этом говорится в заявлении группы в соцсети ВК.

Кадр из видео Андрей Шаталин

Музыкант умер 13 ноября.

«Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 — 13.11.2023. Царствия Небесного», — говорится в сообщении.

Причины смерти не приводятся. Также не указывается, когда состоятся прощание и похороны артиста.

Андрей Шаталин — российский гитарист и клавишник, автор песен. Он родился в 1960 году в Красноярске. В 1980 году поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Именно там совместно с другими студентами создал группу «Демокритов колодец», а в 1983 году стал одним из основателей группы «Алиса», в которой с перерывами играл до 2003 года.

В августе этого года Шаталин пропал в Санкт-Петербурге. Его поисками занимались волонтёры и полиция. Обстоятельства его исчезновения не раскрывались. Через несколько дней музыканта нашли в полном здравии.