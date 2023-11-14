Вашингтон, 14 ноября, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не будет проводить переговоры с Западом и Украиной на равных. Такое мнение 14 ноября высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

«Если в конечном итоге переговоры состоятся, они [Россия] будут вести их с объективной позиции силы и диктовать условия», — сказал он.

Эксперт отметил, что в ситуации с республиками Донбасса Путина с помощью обмана убедили, что тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд будут следить за выполнением сторонами Минских соглашений.

Однако в декабре 2022 года Меркель заявила, что эти договорённости были лишь способом получить время для накачки Украины оружием, напомнил бывший аналитик ЦРУ.

По этой причине президент России не позволит себя обмануть, так как больше он не доверяет партнёрам по переговорам, заключил Макговерн.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина начнёт переговоры с Россией и получит поддержку Штатов, если инициатива к диалогу будет исходить от Кремля. По его утверждению, у киевских властей есть «серьёзный настрой» для продолжения попыток захвата освобождённых Россией территорий.

Президент России 12 сентября заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть отменят указ главы киевского режима Владимира Зеленского о запрете переговоров.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на роль США в разрешении украинского конфликта. Он подчеркнул, что американские власти придерживаются одних и тех же константных направлений, и изменений в их внешнеполитическом курсе не может быть и никогда не было.