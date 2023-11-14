Москва, 14 ноября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Бойцы группы «Вагнер» получили 14 ноября первые удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом 14 ноября сообщила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Сегодня вместе с Героем России, членом наблюдательного совета фонда Алексеем Романовым торжественно вручили первые удостоверения ветеранов боевых действий бойцам ЧВК «Вагнер», — написала Цивилёва в Telegram-канале.

Она отметила, что все они проявили мужество и отвагу, к которым необходимо относиться с уважением. Цивилёва назвала героями всех ветеранов СВО, благодаря которым россияне находятся под надёжной защитой.

Цивилёва подчеркнула, что сотрудники организации работают, руководствуясь принципами заботы и уважения ко всем ветеранам специальной военной операции.

В сентябре 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об упрощении порядка выдачи удостоверений ветеранов. Для оформления не понадобится личное заявление, что сделает получение более оперативным.

Помимо этого, на встрече Цивилёвой и патриарха Московского и Всея Руси Кирилла была достигнута договорённость, что фонд «Защитники Отечества» будет сотрудничать с отделом по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.

Также первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручили в филиале фонда в ЛНР 20 удостоверений ветерана боевых действий. Удостоверения были выданы бойцам, принимавшим участие в военных действиях в целях защиты Донбасса с 11 мая 2014 года.