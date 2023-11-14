Хельсинки, 14 ноября, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил во время брифинга, что власти пристально наблюдают за ситуацией на границе с Россией. Оттуда, по его словам, в Финляндию пытаются проникнуть выходцы с Ближнего Востока, в частности, из Йемена, Ирака и Сирии. Все они не имеют виз и документов. Орпо подчеркнул, что его страна может закрыть все пункты пропуска в случае необходимости.

(сс) Bernhard Ludewig/ FinnishGovernment

Финский премьер сказал, что Россия якобы изменила поведение и позволяет беженцам пересекать без документов границу. Это стало причиной для строгого мониторинга и подготовки, добавил он. Орпо отметил, что власти хотят гарантировать безопасность границ Финляндии.

В настоящее время беженцы могут пройти границу только в одном пункте пропуска — аэропорту Хельсинки-Вантаа. Но как сообщил премьер Орпо, при необходимости все погранпункты могут быть закрыты, а приём для соискателей убежища в Финляндии организуют в другом месте.

Как сообщало ИА Регнум, финские пограничники не впускают в страну приехавших на велосипедах из России. Это, как отметил замкомандующего погранслужбой юго-восточной Финляндии Юкка Луккари, связано с мигрантами из других стран. Те всё чаще стали использовать это средство передвижения для въезда в Финляндию. По состоянию на 12 ноября он сказал, что таких случаев было около 30.

Также пограничники сообщили, что с августа 2023 года из России прибыл 91 гражданин третьих стран, запросив там убежища. 23 человека приехали в эту страну в первую неделю ноября.