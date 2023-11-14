Подольск, Московская область, 14 ноября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. В Подольске Московской области на складе Wildberries подрались сотрудники. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Инцидент произошёл в деревне Коледино на территории складского комплекса.

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«По предварительной информации, между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них нанёс оппоненту телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в Telegram-канале.

Второго участника потасовки достали в отдел полиции, им оказался ранее судимый местный житель. Сотрудники правопорядка выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, утром 27 августа у одного из домов по улице Железнодорожной в Электростали произошла драка. В ней приняли участие почти 40 работников склада Wildberries. Словесный конфликт между двумя группами граждан перерос в потасовку, в ходе которой двое мужчин получили ножевые ранения, их госпитализировали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

11 ноября в одной из башен «Федерация» на территории комплекса «Москва-Сити» произошёл конфликт с участием работников двух компаний. Началось с перепалок между сотрудниками двух офисов на 80-м этаже. Один из них занимает компания по производству дизельно-генераторного оборудования, другой — юридическая фирма.

После обвинения производственников в мошенничестве юристы перешли к рукоприкладству. В потасовке с обеих сторон участвовали 19 человек. Один получил перелом челюсти, другому отбили рёбра. Ещё несколько участников драки отделались синяками и ушибами.