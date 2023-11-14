Москва, 14 ноября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Рецидивист продал знакомым за 100 тысяч рублей чужой автомобиль, стоявший без номеров на заправке в Москве. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Кадр из видео

Отмечается, что 38-летний мужчина написал заявление в отдел полиции о пропаже своего легкового автомобиля, ранее припаркованного на улице Маршала Воробьёва.

«Злоумышленник <…> заметил машину отечественного производства без номеров и признаков использования. Он решил продать чужой транспорт знакомым за 100 тысяч рублей. При этом сообщил им, что документы находятся в салоне, а ключи потеряны», — рассказали в пресс-службе.

Покупатели, которые ничего не заподозрили, согласились приобрести автомобиль, после чего злоумышленник разбил ломом стекло водительской двери и машину отбуксировали, общая сумма ущерба составила 170 тысяч рублей, добавили в ведомстве.

По этому факту возбудили уголовное дело о краже в значительном размере (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ), подозреваемого, 50-летнего жителя Подмосковья, отпустили под подписку о невыезде. Похищенную машину вернули владельцу.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября стало известно, что у сына хоккеиста Евгения Зимина пропал золотой браслет ручной работы стоимостью 900 тыс. рублей. Мужчина, из-за болезни жены проживающий у своего друга, написал заявлению в полицию.

Артиста балета Государственного Кремлёвского дворца Петра Горбунова 10 ноября обманули телефонные мошенники. Преступники убедили танцора перевести деньги за ремонт его легкового автомобиля на неизвестный счёт.