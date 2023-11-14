Москва, 14 ноября, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Не существует достаточно фактов и предпосылок, чтобы судить о завершении украинского конфликта в 2024 году. При этом тогда могут прекратиться боевые действия, но сам конфликт растянется на десятилетия. Такую точку зрения в беседе с ИА Регнум озвучил политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денисов Денисов.

Edgar GutiÃ©rrez/Global Look Press

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что следующий год будет решающим в конфликте между Россией и Украиной. По его словам, переломный момент приближается.

Политолог Денисов отметил, что практически с самого начала СВО звучали подобные заявления от украинских и даже западных политиков. Но эти заявления, по оценке эксперта, не базируются на эмпирических данных. Ермак занимает такую должность, что вынужден говорить то, что от него хотят услышать.

«И он достаточно фривольно позволяет себе обозначать такие сроки, хотя предпосылок для подобного вывода нет. При этом в следующем году может завершиться именно военная составляющая противостояния, но сам по себе конфликт может продолжаться ещё не один год и даже не одно десятилетие», — отметил Денисов.

Политолог выразил сомнение в том, что кто-то может урегулировать такой серьёзный конфликт в короткий срок. К тому же этому будет препятствовать достаточно большое количество граждан, которые совершенно непримиримо настроены, а любой мир для них автоматически является поражением.

«И если это будет не открытая фаза противостояния, то это может вылиться в террористическую угрозу или что-то подобное», — заметил политолог.

По его мнению, другая причина, по которой не стоит надеяться на полное прекращение конфликта в 2024 году, связана с западными партнёрами. Исходя из того, что Украина является объектом с точки зрения конфликта с Россией и одним из важнейших факторов отвлечения внимания и ресурсов, то ни Соединённые Штаты, ни другие западные партнёры Украины не пойдут на то, чтобы этот конфликт полностью урегулировать, поскольку это не в стратегических и геополитических интересах Запада.

Кроме того, Денисов рекомендовал не преувеличивать значение слов Андрея Ермака, которые можно воспринять, как данный Украиной самой себе срок до следующего года.

«И это не стоит воспринимать как полное отчаяние. Мы можем себя очень долго убеждать, что кто-то там готов сдаться, но лет через 20 будем возвращаться к этому разговору и увидим, что этого и на тот момент не произойдёт», — указал Денисов.

Ранее с пессимистичной речью о положении ВСУ выступил украинский главком Валерий Залужный. 2 ноября в интервью изданию Economist он заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, и из-за этого украинская армия не может достичь успеха. Залужный также признал, что ВСУ завязли на минных полях в ходе попыток контрнаступления.

13 ноября помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённым Штатам всё сложнее находить средства для помощи Киеву. Это вызвано тем, что в Конгрессе США так и не согласовали внесение этих расходов в государственный бюджет.

Ранее президент Владимир Путин назвал смешным утверждение американского коллеги Джо Байдена о том, что Россия якобы проиграла конфликт на Украине. Российский лидер заявил, что в этом случае США должны забрать свои вооружения с Украины и не поставлять новые.