Москва, 14 ноября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Бизнесмена Виктора Батурина признали виновным по делу о мошенничестве. Заседание состоялось 14 ноября в Симоновском суде Москвы.

Валерий Мельников/РИА Новости Бизнесмен Виктор Батурин (справа)

Предпринимателя приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Сторона обвинения в ходе прений просила назначить бизнесмену 7,5 лет тюремного заключения.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2021 года Батурин в третий раз стал фигурантом уголовного дела. Ему предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Басманный районный суд отправил подозреваемого под стражу.

Речь в обвинении идёт о событиях 2011 года, когда Виктор Батурин впервые обратился в арбитражный суд с иском о возврате ему прав на 25% акций «Интеко». По версии обвиняемого, ему не выплатили компенсацию за якобы принадлежавшие ему 25% акций «Интеко». По версии его Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, все расчёты с ним произвели в полном объёме, что он и сам ранее признавал в своих интервью и письменных соглашениях с сестрой.