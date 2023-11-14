Вашингтон, 14 ноября, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Интерес среди членов Конгресса Соединённых Штатов к продолжению оказания помощи Украине упал до самого низкого уровня с февраля 2022 года. Об этом 14 ноября сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на заявления законодателей.

Сергей Корсун ИА REGNUM

В публикации отмечается, что увеличившаяся конкуренция между приоритетными направлениями для национальной безопасности США, в число которых входят поддержка Израиля и укрепление южных границ Штатов, может обернуться «страшным предзнаменованием» в вопросе продолжение оказания Вашингтоном помощи Киеву.

По словам авторов статьи, Киеву приходится бороться за внимание конгрессменов, и в последнее время об этом говорили и представители республиканцев, и представители демократов ввиду увеличившегося риска прекращения финансирования Украины со стороны Белого дома.

Как заявил сенатор от Республиканской партии Синтия Ламмис, многие её однопартийцы считают более приоритетным оказание помощи Израилю, при этом она не исключила возможности в будущем пересмотреть такой подход к распределению средств.

Отмечается, что есть большая вероятность того, что Конгресс не одобрит дополнительную помощь для Киева, что может привести к «серьёзным геополитическим последствиям» для США.

Авторы статьи добавили, что, хотя большая часть законодателей в обеих палатах Конгресса всё ещё выступают за продолжение помощи Киеву, этого может оказаться недостаточно для выделения Украине дополнительного финансирования.

Как сообщало ИА Регнум, помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 13 ноября, что из-за позиции конгресса США не выделять дополнительные средства на помощь Украине, возможности Вашингтона по поддержке Киева сокращаются с каждым днём. Однако он уточнил, что у США ещё есть возможность поставлять Украине всё необходимое оружие.

Глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак 14 ноября назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине. Он также попросил поставить украинским войска системы ПВО до наступления зимы.

Позднее в этот же день политолог Максим Жаров заявил ИА Регнум, что в Демпартии США намерены перейти от прокси-войны к открытому противостоянию с Россией. По его словам, через публикацию в издании Newsweek они сетуют на то, что этого не происходит, и Киев проигрывает.