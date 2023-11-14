Москва, 14 ноября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Российского музыканта и блогера Шарлота (Эдуарда Шарлота) могут проверить на предмет публичной поддержки Украины. Об этом рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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Она сообщила, что обратилась в СК и МВД с просьбой оценить действия Шарлота с правовой точки зрения. Как она отметила, он публично дискредитировал армию России, оскорблял чувства верующих и сжёг свой российский паспорт, выразив таким образом поддержку Украине.

«В своих публикациях в социальных сетях Шарлот выступает против проведения специальной военной операции и занимается дискредитацией ВС России, допускает оскорбление представителей органов госвласти, выражает явное неуважение к обществу и оскорбляет чувства верующих», — написала Мизулина в Telegram-канале.

Шарлот — композитор, певец, актёр и блогер, родился в 1998 году в Самаре. Первую известность получил как кавер-исполнитель, затем поучаствовал в шоу «Песни», выступал на телевидении, на пике популярности создавал совместные композиции с другими известными исполнителями, в том числе иностранными агентами. В январе 2023 года инсценировал свою смерть, назвав датой похорон 7 февраля. В этот день Шарлот опубликовал новые песни. В июне, находясь в эмиграции, сжёг свой российский паспорт, заявив, что больше не считает себя россиянином и хочет попасть в Киев.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Шарлот заявил, что хочет вернуться в Россию. Такое решение он назвал осознанным, но признался, что денег на билет у него нет. С просьбой об этом он обратился к поклонникам, родственникам и друзьям. Певец добавил, что планирует сразу же начать писать новый альбом, и что будет бороться за «свою жизнь в русскоязычной культуре».