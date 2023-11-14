Москва, 14 ноября, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал хорошей практикой вовлеченность жителей в благоустройство городской среды. Об этом глава государства заявил 14 ноября на встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным.

Кадр из видео

«Это очень хорошо, что люди вовлечены в эту работу. Это гарантия того, что будет сделано то, что нужно людям», — сказал президент.

Министр в свою очередь заявил, что формирование комфортной городской среды очень востребовано. Так три года назад, в 2021 году, за общественное пространство проголосовали девять миллионов человек, следующий год — уже 10,7, и в 2023 году уже 14,2 миллиона человек.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил 14 ноября, что в 2023 году около 7 млн россиян улучшили жилищные условия. В стране также расселили около 2 млн кв м аварийного жилья и благоустроили 7031 общественное пространство. При этом министр строительства во время встречи с главой государства пообещал новые рекордные показатели до конца года.

В 2021 году запустили Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Президент установил национальную цель по улучшению городской среды в полтора раза к 2030 году. Среди целей нацпроекта «Жилье и городская среда» рост доли городов с благоприятной средой от общего количества городов с 25% в 2019 году до 60% к 2024 году.