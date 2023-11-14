Киев, 14 ноября, 2023, 16:29 — ИА Регнум. В некоторых районах временно находящегося под контролем киевского режима города Запорожье и Днепропетровской области прогремело несколько взрывов. Об этом 14 ноября сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

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«Местные паблики сообщают, что в некоторых районах Запорожья был [слышен] взрыв», — говорится в сообщении.

По информации издания, взрывы также были слышны на территории Днепропетровской области, в которой ранее, как и во временно контролируемой Киевом части Запорожской области, объявили воздушную тревогу.

В Минобороны России пока не сообщали о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 14 ноября глава администрации временно контролируемой Киевом части Херсонской области Александр Прокудин написал, что торговый порт и заводская территория в Херсоне и Бериславе получили повреждения после взрывов. Перед этим в Николаевской области и временно захваченной киевским режимом части Херсонской области объявляли воздушную тревогу.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрыве в Кропивницком в Кировоградской области. До этого воздушную тревогу объявили в Николаевской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях.