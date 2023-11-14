Москва, 14 ноября, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова призвала пересмотреть систему ценностей и переориентировать молодых людей на рождение детей.

(сс) skimpton007

«Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом, по сути, ни к чему не приводит их», — заявила Павлова в интервью «Царьграду».

Член Совфеда подчеркнула, что поиск себя у молодых людей затягивается на долгие годы, и в результате упускается детородная функция. Она добавила, что часто молодые люди, получив образование, начинают работать по другим специальностям.

Как 5 октября сообщало ИА Регнум, первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что для улучшения демографической ситуации в стране нужно сделать акцент на поддержке молодёжи, чтобы побуждать их к рождению детей. По словам депутата, сейчас женщины рожают детей в основном в 30—35 лет. Однако тенденция такова, что этот возрастной тип женщин уже на исходе.

Президент России Владимир Путин 3 ноября отметил важность улучшения демографической ситуации. В этой связи президент призвал сосредоточиться на развитие и укреплении демографии.