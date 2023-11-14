Москва, 14 ноября, 2023, 16:51 — ИА Регнум. В Олимпийском комитете России (ОКР) отреагировали на опубликованные Международной федерацией гимнастики (FIG) требования к внешнему виду гимнастов из России и Белоруссии. Там назвали документ «одой сегрегации» и «дикостью». Об этом ОКР написал в Telegram-канале.

В МОК для допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям предписали гимнастам выступать в нейтральной цветовой гамме.

«Там попросту речь идёт о полной нейтрализации цветовой гаммы соревновательной экипировки и инвентаря. И без того максимально обезличенным гимнастам и гимнасткам (в том числе — художницам!!!) предлагается выступать в однотонном наряде», — возмутились в ОКР.

Отмечается, что в художественной гимнастике костюм имеет важное значение, а дизайн купальников вынесен в раздел отдельного искусства и элемента постановки. Всё это, по мнению ОКР, имеет огромное значение для целостности любого образа и выступления и его визуального восприятия, оценки. В ОКР добавили, что действия коллег из FIG ничего, кроме сочувствия, у них не вызывают.

В ноябре FIG сообщила о критериях для допуска гимнастов из России и Белоруссии к соревнованиям. Помимо указанных, они не должны иметь связи с Вооружёнными силами, не поддерживать спецоперацию. На их форме не должно быть национальной символики. Во время соревнований не допустимы гимн и словесное выражение национальной принадлежности. Относительно предметов в художественной гимнастике указано, что они должны быть полностью белыми, а амуниция — светло-синего оттенка.

Как сообщало 11 ноября ИА Регнум, дополнительно FIG потребовала, чтобы желающие участвовать направили платную заявку на английском языке за 60 дней до соревнований. Отмечено, что при любом нарушении какого-либо критерия спортсмен лишается нейтрального статуса. Дополнительно указывалось, что атлеты могут выступать только в индивидуальных соревнованиях и не допускается участие в командных дисциплинах.

В конце марта глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объяснил новые рекомендации по допуску спортсменов из России на соревнования недопустимостью флагов и иных символов на соревнованиях. Там не смогут присутствовать официальные лица. До соревнований в нейтральном статусе рекомендовалось допустить россиян, которые не поддерживают спецоперацию.