Краснодар, 14 ноября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Передвижная выставка «СВОи герои» начала работу в Краснодарском крае. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, планируется, что в течение ноября экспозиция, рассказывающая об истории специальной военной операции и судьбах ее участников, побывает в нескольких районах Кубани.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Выставка «СВОи герои» организована по поручению министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной. В экспозиции представлены фотографии, предметы экипировки бойцов, личные вещи, осколки снарядов, окопные свечи, детские письма и рисунки, которые отправляли военнослужащим.

Первыми выставку увидели жители и гости Краснодара в музее им. Е. Д. Фелицына. Затем она отправилась в Усть-Лабинский район к учащимся Ладожского многопрофильного техникума. Также показ планируется в школах краснодарских станиц Елизаветинской, Старокорсунской, в Тихорецком районе, а также во всероссийском детском центре «Орленок» Туапсинского района. Уникальный проект доступен для всех.