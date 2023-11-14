Москва, 14 ноября, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) запустил голосовые чаты для больших групп пользователей. Об этом 14 ноября сообщил посвященный мессенджеру портал WABetaInfo.

Muhammad Ata/Global Look Press

Эта функция призвана сделать общение в больших группах более простым. Также с её помощью участники таких групп смогут отправлять бесшумные уведомления с приглашением в голосовой чат.

«Любой участник может присоединиться к голосовым чатам в своих группах в любое время и начать говорить, не звоня всем остальным в групповом чате», — отметили эксперты.

Отмечается, что голосовой чат закончится, когда все пользователи покинут его и не будут возвращаться к его использованию в течение часа. Новая функция будет запускаться без каких-либо звонков и конференции можно будет присоединиться с помощью всплывающего окна в чате. Пользователи во время группового звонка смогут, не покидая чат, управлять микрофоном, звуком, повесить трубку и написать сообщение

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября стало известно, что у некоторых пользователей мессенджера WhatsApp появилась новая функция дополнительной защиты чатов с помощью кода. С помощью неё переписки не будут отображаться в основном списке мессенджера, а при необходимости можно будет скрыть и уже скрытые диалоги.

WhatsApp с 19 октября разрешил пользователямсоздавать одновременно два аккаунта на одном устройстве. Для этого необходимо использовать дополнительный номер телефона и SIM-карту.