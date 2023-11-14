Лондон, 14 ноября, 2023, 15:53 — ИА Регнум. В Бельгии установили личность жительницы Великобритании, которую не могли опознать более 30 лет после её убийства. Об этом сообщила британская газета The Sun.

Grant Falvey/Global Look Press

Опознать убитую Риту Робертс смогли родственники по татуировке на левом предплечье в виде чёрного цветка с зелёными листьями, которую увидели в телевизионном обращении. После этого они позвонили в Интерпол.

Дело об убийстве женщины с татуировкой в виде цветка датируется 3 июня 1992 года. Тогда труп нашли в реке в Антверпене с признаками насильственной смерти. На протяжении 31 года установить личность погибшей не удавалось.

Как рассказала семья женщины, Робертс переехала в Антверпен из Кардиффа в феврале 1992 года, когда ей был 31 год. В последний раз родственники получили от неё известия в открытке, оправленной в мае того же года.

Отмечается, что Рита была одной из 22 убитых женщин, личность которых полиция по всей Европе пыталась установить в рамках кампании под названием Operation Identify Me.

Как сообщало ИА Регнум, в июле жительницу посёлка Буланаш, пропавшую 21 июня, обнаружили мёртвой в лесу. 18-летняя Анастасия Е. исчезла во время поездки с друзьями. Её искали около 60 полицейских и добровольцы. Тело девушки нашёл в лесном массиве неподалёку от посёлка кинолог с собакой. Имевшиеся на нём характерные татуировки в виде поцелуя, колобка с ножом и другие приметы позволили идентифицировать девушку.