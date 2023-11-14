Маленькая деталь позволила опознать убитую 31 год назад женщину
Убитую 31 год назад в Бельгии британку опознали по тату с чёрным цветком
Лондон, 14 ноября, 2023, 15:53 — ИА Регнум. В Бельгии установили личность жительницы Великобритании, которую не могли опознать более 30 лет после её убийства. Об этом сообщила британская газета The Sun.
Опознать убитую Риту Робертс смогли родственники по татуировке на левом предплечье в виде чёрного цветка с зелёными листьями, которую увидели в телевизионном обращении. После этого они позвонили в Интерпол.
Дело об убийстве женщины с татуировкой в виде цветка датируется 3 июня 1992 года. Тогда труп нашли в реке в Антверпене с признаками насильственной смерти. На протяжении 31 года установить личность погибшей не удавалось.
Как рассказала семья женщины, Робертс переехала в Антверпен из Кардиффа в феврале 1992 года, когда ей был 31 год. В последний раз родственники получили от неё известия в открытке, оправленной в мае того же года.
Отмечается, что Рита была одной из 22 убитых женщин, личность которых полиция по всей Европе пыталась установить в рамках кампании под названием Operation Identify Me.
Как сообщало ИА Регнум, в июле жительницу посёлка Буланаш, пропавшую 21 июня, обнаружили мёртвой в лесу. 18-летняя Анастасия Е. исчезла во время поездки с друзьями. Её искали около 60 полицейских и добровольцы. Тело девушки нашёл в лесном массиве неподалёку от посёлка кинолог с собакой. Имевшиеся на нём характерные татуировки в виде поцелуя, колобка с ножом и другие приметы позволили идентифицировать девушку.