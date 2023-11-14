Ростов-на-Дону, 14 ноября, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) во второй половине дня 14 ноября отработали по цели за пределами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

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«Сегодня около 15:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области», — написал он.

Глава области подчеркнул, что российские военные выполняют задачи в соответствии с планом спецоперации, и попросил жителей региона сохранять спокойствие.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО в ночь на 14 ноября сбили четыре украинских дрона самолётного типа в небе над четырьмя регионами России. По данным ведомства, беспилотники ВСУ уничтожили в небе над Московской, Тамбовской, Орловской и Брянской областями.

В этот же день губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении над регионом дрона ВСУ. Глава области добавил, что в результате никто не пострадал и повреждений инфраструктуры не зафиксировали.