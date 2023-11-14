Москва, 14 ноября, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Академический проект «Белая риза» проведёт 28 ноября в «Москонцерт-Холле» благотворительный концерт под названием «Буду ждать тебя» в поддержку участников специальной военной операции на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM

В концерте примут участие военный оркестр ПВО-ПРО, мужской хор Донского монастыря, солист театра «Новая опера» Дмитрий Орлов, солистка Мариинского театра Цветана Омельчук, звезда мировой сцены Вероника Кожухарова, лауреат конкурса Чайковского Мария Андреева. Голос концерта — народный артист России Валентин Клементьев. Исполнители представят авторские песни в традициях советской песенной школы. Помимо этого, в фойе концертного зала организуют выставку лучших работ Всероссийского конкурса духовного русского арта «Обратная перспектива».

Концерт состоится в рамках движения по возрождению фундаментальных культурных ценностей России, собранные средства направят на помощь участникам специальной военной операции и мирным жителям освобождённых территорий. Организаторами концерта выступают Автономная некоммерческая организация «Культурные приоритеты» и креативное агентство «Обратная перспектива», создатели популярных медиапроектов «Русские, вперед!» и «Родина». Партнёры проекта: Радио «Вера», Общероссийское общественное движение «Народный фронт» и бренд «Армия России».

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября «Хор Турецкого» выступил в госпитале в Подмосковье перед проходящими лечение и реабилитацию после ранений российскими бойцами. Один из солистов коллектив Михаил Кузнецов заявил, что исполнителям очень важно оказывать такую посильную помощь, и отметил, что коллектив уже не первый год выступает перед защитниками Родины. Музыканты исполнили для бойцов и медиков «Катюшу», «Тёмную ночь» и другие известные военные песни.