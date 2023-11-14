Москва, 14 ноября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Торговая сеть «Перекрёсток» представила имиджевую кампанию «Магия Перекрёстка», в основу которой легло обновление супермаркетов сети.

«Перекрёсток» Имиджевая кампания «Магия Перекрёстка»

Ролики отражают ключевую цель торговой сети — обеспечение приятного и увлекательного процесса покупок. Так, в роликах «Перекрёсток» показан не как супермаркет, а как место, куда хочется возвращаться.

Сеть сделала акцент на «Магии торгового зала»: в каждом клиенте есть ребёнок, который мечтает попасть в волшебную страну, и именно это дают супермаркеты «Перекрёсток». Например, в первой из историй отдел фруктов и овощей в глазах ребёнка превращается в джунгли с разными диковинками, противень пекаря кажется бесконечным, а рыбный отдел представлен словно настоящая морская гавань с морячком и живой рыбой.

По словам директора по развитию клиентского сервиса торговой сети «Перекрёсток» Валерии Жуковой, основной задачей кампании было передать «Магию торгового зала» и подчеркнуть преимущества сети супермаркетов. «В первую очередь клиент пойдет туда, где его хотят впечатлить и удивить, где он получает приятные эмоции, безопасность и заботу, где его настроение улучшается. Поэтому мы стремимся создать действительно уникальный клиентский опыт, который вдохновит людей вернуться к нам», — добавила она.

Главным героем историй, который попадает в волшебный мир «Перекрёстка», стал актёр Виктор Хориняк. Его искренний образ хорошо вписался в историю о взрослых, в которых живут дети.