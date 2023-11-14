Краснодар, 14 ноября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. В Краснодарском крае более тысячи домов капитально отремонтируют в текущем году. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на расширенном планерном совещании о ходе исполнения планов по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Kremlin.ru Вениамин Кондратьев

«В этом году мы должны капитально отремонтировать 1057 домов — это самый большой объем работ за все время действия региональной программы капремонта», — рассказал губернатор Краснодарского края. По его словам, 95% от плана уже выполнено, осталось привести в порядок еще 48 домов.

«Работы нужно завершить к 1 декабря, — отметил Вениамин Кондратьев. — Для этого есть все возможности — достаточно качественных строительных и отделочных материалов, оборудования отечественного производства, средств и сил». Он подчеркнул, что при проведении капитального ремонта необходимо привлекать к работам местных подрядчиков. Это даст региону дополнительные рабочие места.

Вениамин Кондратьев попросил глав муниципалитетов контролировать качество и сроки выполнения работ.

По словам временно исполняющего обязанности министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслава Шапошника, в работах по капитальному ремонту в 2023 году приняли участие 29 подрядчиков, из которых почти 80% зарегистрированы в регионе.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов действует на Кубани с 2014 года. За это время отремонтировано более шести тысяч многоквартирных домов. Условия проживания улучшили порядка 500 тысяч человек.