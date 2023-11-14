Москва, 14 ноября, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Если не устанавливать в России предельные допустимые отклонения от средних индексов изменения платы за услуги ЖКХ, то это может привести не только к необоснованному росту цен на жилищно-коммунальные услуги, но и негативно сказаться на всей отрасли. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 ноября заявил Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее стало известно, что правительство утвердило индексы повышения платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 2024–2028 годы для каждого региона. Со второго полугодия 2024 года средний индекс в среднем по России составит 9,8%.

Как пояснил Осянин, предельные отклонения необходимы для контроля качества услуг и их стоимости, а также для обеспечения комфорта уплаты услуг ЖКХ собственниками многоквартирных домов. По его мнению, если такие лимиты не установить, это может привести к необоснованному завышению цен на услуги ЖКХ, что вызовет недовольство жильцов. Также отсутствие предельных отклонений может привести к снижению уровня доверия к услугам ЖКХ со стороны населения, что негативно скажется на развитии отрасли в целом.

«Для оценки величин индексов изменения размера платы за коммунальные услуги российские власти анализировали множество таких факторов, как стоимость ресурсов, состояние инфраструктуры и прочих. Также учли каждый регион, который имеет свои особенности, — подчеркнул Осянин. — В целом индексы изменения размера платы за коммунальные услуги выглядят обоснованными и учитывают реальные затраты на предоставление услуг каждого региона».

По его словам, эти индексы соответствуют реальным затратам, которые не приведут к проблемам, таким как недостаток средств на ремонт и модернизацию инфраструктуры ЖКХ, а также к недовольству населения из-за высоких тарифов.

Впрочем, он не исключил, что властям РФ придётся пересмотреть эти предельные отклонения.

С ним согласна экономист Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, которая напомнила, что лимиты устанавливаются исходя из уровня развития региона, заработных плат и расходов коммунальных служб.

«Пересмотр может случиться в случае ухудшения экономического положения или резкого увеличения затрат коммунальных служб, — объяснила она. — Причём такой пересмотр может оказаться непростой процедурой. Всё зависит от того, в какую сторону будут увеличиваться лимиты».

Более того, по её словам, были прецеденты, когда обслуживающие компании (в основном частные), могли вводить повышенный тариф на такие услуги, как обслуживание многоквартирного дома, и не учитывали лимиты.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заметила, что после появления информации о новых предельных отклонениях некоторые СМИ стали пугать читателей «какими-то страшными цифрами».

«Но это всё-таки ПРЕДЕЛЬНЫЕ показатели, которые не всегда выполняются регионами, — подчеркнула парламентарий. — Практика предыдущих лет показывает, что регионы не всегда используют эту возможность повышать тарифы на те или иные услуги в том объёме, в котором им разрешает правительство. Поэтому не следует рассматривать это распоряжение как некий прогноз по каждому конкретному региону».

Она обратила внимание, что подобные распоряжения о предельных отклонениях выпускаются каждый год, хотя уже давно обсуждается вопрос о переходе на долгосрочные индексы. Об этом, как рассказала Разворотнева, говорят много лет подряд. Но до практического воплощения дело пока не дошло.

«Может быть, правительство будет более последовательным и перейдёт на трехлетнее планирование. Это бы приветствовал и бизнес, и граждане, — сказала она. — Дело в том, что величины тарифов используются и в рамках концессионных соглашений, и инвесторами для расчёта прибыли и так далее. И если планируются одни величины, а правительство их потом меняет, то рушатся все расчёты. И основа для долгосрочных инвестиций размывается».

Ранее ИА Регнум сообщало, что со второго полугодия 2024 года средний индекс повышения платы за ЖКУ составит в Москве 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%, в Подмосковье — 10,7%, в Ленобласти — 10,2%, в Омской области — 14%, республике Хакасия — 4%.

В ФАС РФ отметили, что в правительстве приняли дополнительные меры контроля за тарифами и утвердили постановление о полномочиях региональных органов ведомства по проверке тарифов.

До этого появилась информация, что российские регионы могут перейти на новые тарифы на электроэнергию, которые привяжут к объёмам потребления — когда ставка увеличивается с ростом расходования.

Кроме того, есть прогнозы, что новые правила оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства, которые вступили в силу в России с октября, могут грозить собственникам дополнительными расходами.