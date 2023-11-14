Москва, 14 ноября, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Спорт в России — это не только состязания, но также и символ равноправия и многообразия. Об этом 14 ноября заявил президент Владимир Путин в видеоприветствии участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего», опубликованном на сайте Кремля.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что в России хорошо понимают ценность многообразия и в том числе — в спорте.

«Он для нас много больше, чем состязания в силе и мастерстве или основа здорового, активного образа жизни. Спорт — это символ, воплощение справедливости, равноправия и гуманизма, путь к укреплению взаимопонимания стран и народов», — сказал он.

Фундаментальная значимость спорта, принципы олимпизма формируют философию «Игр будущего», которые уже объединили представителей 50 стран мира, отметил Путин.

«И это, конечно же, только начало», — добавил он.

Российский лидер назвал мероприятие большим, насыщенным событием и уникальным спортивным праздником, и назвал идею объединения классических видов спорта с киберспортом отражением образа страны, открытой ко всему новому, нацеленной на движение вперёд и вместе с тем способной гармонично соединять самобытное наследие и современность.

Участники и гости соревнований смогут убедиться в этом сами, приехав в Казань, где развиваются и обогащают друг друга разные традиции и культуры, добавил Путин.

«Нет сомнений, что предстоящий турнир вызовет отклик у миллионов людей и наглядно продемонстрирует, что один из безусловных приоритетов формирующегося многополярного мира — это гармония интеллекта и физического совершенства», — заключил президент.

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Как сообщало ИА Регнум, 19 октября Путин указал на открытость России ко всем современным спортивным дисциплинам, включая киберспорт. Глава государства также отметил, что Россия готова проводить соревнования, которые объединят классический спорт с киберспортом. Хорошим показателем этого стала идея о проведении «Игр будущего», добавил Путин.

Министр спорта России Олег Матыцин 20 ноября заявил, что «Игры будущего», которые пройдут в Казани в феврале 2024 года, призваны показать открытость России как активно воспринимающей тенденции среди молодого поколения страны. Матыцин подчеркнул, что задачей спорта является обеспечение гармоничного развития будущего поколения.