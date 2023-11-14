Москва, 14 ноября, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Среди пяти международных организаций, отправляющих наблюдателей за национальными выборами, только у двух есть качественно проработанная методика оценки результатов, говорится в аналитическом докладе Российского общественного института избирательного права (РОИИП).

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«На сегодняшний день, институт международного наблюдения продолжает активно развиваться, однако в мире, в частности в ООН, до сих пор не выработаны единые критерии, принципы и стандарты международного наблюдения», — говорится в документе.

В РОИИП проанализировали методики международного наблюдения за выборами у Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации американских государств (ОАГ), Африканского союза (АС) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Наиболее качественные стандарты, по результатам исследования, были только у СНГ и ОАГ. При этом, как оказалось, у ШОС и ОБСЕ нет утверждённых критериев оценки выборного процесса.

При этом авторы доклада подчеркнули, что ШОС не претендует на то, чтобы оценивать, как в других странах соблюдают демократические стандарты и организовывают выборы, а Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ занимается только этими вопросами.

Аналитики сообщили, что у БДИПЧ самая слабая и размытая нормативная база, касающаяся оценки проведения выборов. Кроме того, все миссии ОБСЕ в основном ориентируется на Западную Европу, что свидетельствует о политических предпочтениях этой организации. Авторы доклада также указали на несоответствие международным стандартам процедуры назначения глав наблюдательных миссий БДИПЧ.

«Главы всех миссий назначаются с участием всех государств-участников организации, и только в БДИПЧ ОБСЕ глава миссии нанимается по контракту», — говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, РОИИП 9 сентября осудил заявление ОБСЕ с критикой выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В институте отметили, что организация не направляла наблюдателей в эти регионы, поэтому вынесение суждений о выборах противоречит методикам ОБСЕ. В РОИИП также выступили против попыток превратить международное право в «право сильного» и подменить народную волю политическими целями.