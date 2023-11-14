Москва, 14 ноября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Правительство России поддержало инициативу о сохранении индексации окладов военнослужащих и полицейских в 2024 году. Ранее ежегодное повышение содержания в 2024 году планировалось пропустить.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Предложение о сохранении индексации одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Как рассказали «Парламентской газете» депутаты, было бы несправедливым оставить военнослужащих и других силовиков без индексации. Её сохранение означает, что она не будет приостанавливаться до 1 января 2025 года. В категории тех, кому её сохранят, войдут непосредственно военные, сотрудники органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС и Государственной противопожарной службы.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о приостановлении индексации зарплат госслужащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих. Концепция совпадала с решением правительства о пропуске индексации зарплат в 2024 году на 4,5% для лиц, занимающих указанные должности, за исключением работников бюджетных организаций. Однако позднее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в беседе с военнослужащими 9 ноября в Алабино в Московской области призвал Минобороны максимально строго следить, чтобы не возникало никаких проблем с выплатами денежного содержания военным.