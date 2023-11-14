Берлин, 14 ноября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Берлин за неделю поставил Киеву десять танков Leopard 1, а также более 20 гусеничных вездеходов и свыше 30 грузовых автомобилей. Это следует из обновлённого списка на сайте правительства Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM

В новой версии документа указывается, что немецкая сторона, помимо танков Leopard 1 A5, передала Украине 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 и пять гусеничных Warthog для эвакуации раненых, одну бронемашину для разминирования Wisent, три бронированных автомобиля, 14 РЛС наземного наблюдения GO12, десять разведывательных дронов Vector, а также четыре тягача HX81 с полуприцепами, 16 грузовиков Zetros и 13 грузовиков MAN TGS.

Кроме того, Киев получил от Берлина 1,4 миллиона боеприпасов для ручного оружия, более тысячи снарядов калибра 155 миллиметров и 10 тысяч тактических очков.

В списке на сайте правительства ФРГ указываются данные об отправленной Берлином Киеву помощи, в предыдущий раз его обновляли 2 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 14 ноября, помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нежелание Конгресса США выделять дополнительные средства для помощи Киеву ежедневно сокращает возможности Вашингтона по поддержке Украины. При этом он отметил, что США всё ещё могут поставлять всё необходимое для Киева оружие.

Начальник офиса главы киевского режима Андрей Ермак 11 сентября попросил Салливана ускорить поставки оружия Киеву. Он также рассказал представителю Белого дома об актуальной ситуации в зоне боевых действий.