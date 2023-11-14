Москва, 14 ноября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Стоимость экзаменов на вид на жительство (ВНЖ) в России для мигрантов может составить 1000 рублей. Такое предложение внесло Минобрнауки. Соответствующий проект постановления опубликовали 14 ноября на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена ‎по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации <…> ‎ — 1000 рублей», — говорится в постановлении.

Документ может вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Действующая стоимость экзаменов для мигрантов составляет 5,9 тысяч рублей для разрешения на временное проживание и вида на жительство, или 3,8 тысяч рублей для разрешения на работу или патента.

Как сообщало ИА Регнум, Минобрнауки России предлагало также на период спецоперации и из-за санкций освободить иностранцев при получении вида на жительство от сдачи письменной части экзамена по русскому языку как иностранному, оставив только устную часть.

В мае 2022 года Миноборнауки временно оставило только устную часть экзамена по русскому языку для иностранцев, желающих получить ВНЖ. Мера действовала для пересекающих границу в безвизовом порядке на период до конца декабря 2022 года. Ведомство также предложило в обязательном порядке осуществлять видеозапись всей процедуры экзамена.