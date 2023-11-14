Москва, 14 ноября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Один из руководителей Чернобыльской АЭС Анатолий Егоров скончался в Москве на следующие сутки после своего дня рождения. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Егоров стоял у истоков ЧАЭС и принимал участие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.

Анатолий Егоров ушёл из жизни 13 ноября в своей квартире на Боровском шоссе. Днём ранее он отпраздновал своё 77-летие.

«В квартире на Боровском шоссе скончался 77-летний мужчина. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Тело обнаружила его супруга», — рассказал собеседник агентства.

Анатолий Константинович Егоров окончил физтех Томского политехнического университета, по распределению попал на судостроительный завод в Комсомольск-на-Амуре. Там он занимался испытаниями и монтажом главных энергетических установок на суда, которые приводят корабли в движение и обеспечивают энергией все приборы. По сути, это сердце любого судна. Егоров проработал на заводе около пяти лет и к тому моменту полностью изучил водоводяные энергетические реакторы. Анатолий Константинович хотел освоить более масштабные технологии и стал искать работу на АЭС с РБМК (реактор большой мощности канальный). Так он оказался на ещё строящейся Чернобыльской АЭС. Ещё до запуска первого энергоблока он руководил группой производственно-технического отдела. Позже занимал должность замначальника отдела ядерной безопасности и надёжности. За свою работу после запуска одного из реакторов он был удостоен звания «Лауреат премии ЦК ЛКСМУ и Украинского Совета НТО». После трагедии в апреле 1986 года он участвовал в ликвидации последствий. В 1988 году он закончил свою работу на ЧАЭС в должности заместителя главного инженера по науке, после чего был переведен в Минатомэнерго СССР на должность замдиректора департамента по эксплуатации АЭС с канальными и быстрыми реакторами концерна «Росэнергоатом».