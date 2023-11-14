На Кубани разработают единые требования к архитектурному облику многоэтажек
Краснодар, 14 ноября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Разработать единые требования к архитектурному облику ремонтируемых многоквартирных домов поручил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, фасады можно будет обновлять за счет софинансирования из бюджета.
«Программа капремонта может позволить приводить улицы и кварталы к одному стилю, чтобы формировать внешний вид наших городов и станиц», — отметил Вениамин Кондратьев, выступая на расширенном планерном совещании в администрации региона. Он напомнил, что сейчас в Краснодарском крае нет единых требований к архитектурному облику ремонтируемых многоквартирных домов. «Необходимо продумать соответствующий механизм, — заявил губернатор. — Начать со зданий на главных улицах и проспектах районных центров, вдоль набережных. Обновлять фасады за счет софинансирования из бюджета».
Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, по поручению Вениамин Кондратьева, разработкой единых требований займутся департамент по архитектуре и градостроительству совместно с министерством ТЭК и ЖКХ региона.