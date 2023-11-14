Москва, 14 ноября, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Народный артист России, режиссёр Александр Митта продолжает находиться в реанимации. Его состояние врачи оценили как стабильно тяжёлое. Об этом сообщил «Пятый канал».

(сс) Svklimkin

«Врачи Боткинской больницы Москвы заявили, что с момента госпитализации состояние кинорежиссёра как не ухудшилось, так и не улучшилось, оно стабильно», — проинформировал телеканал.

Также сообщается, что режиссёр разговаривает с трудом, отвечая только «Да» или «Нет». Отмечается также, что скорую помощь вызвал сын Митты после того, как отец начал задыхаться.

Как сообщало 12 ноября ИА Регнум, режиссёра Митту госпитализировали в Боткинскую больницу. Его самочувствие резко ухудшилось на фоне перенесённого инсульта. В его киношколе подтвердили госпитализацию, и указали, что Митта болеет пневмонией. Отмечалось, что он не может самостоятельно даже сидеть.

На следующий день помощник режиссёра Геннадий Иванов рассказал, что Митта находится в больнице на обследовании и чувствует себя «так более-менее». О точном диагнозе помощник сообщить не смог.

3 июля этого года народный артист Митта уже попадал в реанимацию. На другой день появилась информации, что его состояние оценивалось как тяжёлое, сознание было ясное, он дышал самостоятельно.

Митта известен по кинокартинам «Друг мой, Колька!», «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда», «Звонят, откройте дверь», «Фитиль», «Граница. Таёжный роман» и ряду других фильмов и сериалов.