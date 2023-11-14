Москва, 14 ноября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении в 2024 году пенсий неработающим пенсионерам.

Alexander Legky/Global Look Press

«Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей», — заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Страховые пенсии по старости вырастут на 7,5% и коснутся более 32 млн россиян.

Согласно документу, в результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер пенсии неработающих пенсионеров увеличится на 1572 рубля и составит 22 605 рублей. При этом средний размер выплат неработающим получателям страховой пенсии по старости увеличится на 1631 рубль и составит 23 449 рублей.

В пояснительной записке также говорится, что с 1 января стоимость одного пенсионного коэффициента составит 133,05 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8134,88 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, министр финансов Антон Силуанов 3 октября заявил, что размер средней пенсии в России в 2024 году достигнет 23,2 тыс. рублей. В соответствии с внесённым в Госдуму проектом бюджета планируется индексация прожиточного минимума пенсионера: на 7,5% в 2024 году, на 9,5% в 2025 году и на 10,3% в 2026 году.

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец 25 октября рассказала ИА Регнум о надбавках к пенсии с 1 ноября. По словам эксперта, на прибавки к пенсии могут рассчитывать россияне, которым исполнилось 80 лет. Сумма доплат составит 15 134,66 рубля. Также доплату к пенсии получат бывшие члены лётных экипажей гражданской авиации, работники угольной промышленности и те, кто трудился в регионах Крайнего Севера.