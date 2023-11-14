Москва, 14 ноября, 2023, 14:13 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на купянском и краснолиманском направлениях в зоне проведения спецоперации Вооружённые силы Украины потеряли до 365 бойцов. Об этом 14 ноября в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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На купянском направлении российские подразделения отразили восемь атак ВСУ, потери украинской армии составили до 155 военнослужащих. Штурмовые группы 32-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ пытались атаковать позиции российских сил в районах Синьковки и Загоруйковки в Харьковской области.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 12-й бригады спецназа ВСУ в районе Кузьмина в ЛНР.

«Потери противника составили до 210 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты Bradley, три автомобиля, а также гаубица М119 Paladin производства США», ― доложил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 13 ноября Вооружённые силы Украины потеряли 310 военных на купянском и краснолиманском направлениях. Ещё на четырёх направлениях ― донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском ― украинская армия потеряла до 450 военнослужащих.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 14 ноября сообщил со ссылкой на свои источники, что командование украинских войск производит переброску дополнительной бронетехники и живой силы от Торского в направлении Кременной. Он уточнил, что колонны с вооружением и техникой передвигаются малыми группами по 3–5 единиц и чаще всего это происходит в ночное время суток.

В Минобороны сообщили, что расчёт самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С» Западного военного округа произвёл за день 87 выстрелов, что помогло сорвать попытку контрнаступления украинской армии на купянском направлении.