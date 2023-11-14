Москва, 14 ноября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по командно-наблюдательному пункту 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии в ДНР. Об этом 14 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Антоновка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Военный добавил, что также были нанесены удары по скоплениям личного состава и военной техники ВСУ 82-х районах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 14 ноября, Конашенков рассказал, что украинские войска потеряли до 365 военных на купянском и краснолиманском направлениях в зоне СВО. Он уточнил, что на купянском направлении были успешно отражены восемь атак штурмовых групп ВСУ.

Ранее в этот же день военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ ведёт переброску дополнительной бронетехники и живой силы от Торского в направлении Кременной. По его словам, колонны с вооружением и техникой передвигаются малыми группами по 3–5 единиц и чаще всего это происходит в ночное время суток.