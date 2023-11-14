Женева, Швейцария, 14 ноября, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Украина неоднократно нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней 14 ноября, представляя доклад о жертвах мин Landmine monitor 2023.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боёв в Изюме в 2022 году», — сказал он.

Хизней добавил, что UNIDIR также получил сведения, что ВСУ применяли противопехотные мины в Донбассе, в том числе есть видео, снятые в Донецке, как жители собирают разбросанные мины или стреляют по ним.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года правозащитная организация Human Rights Watch сообщила о получении доказательств, что ВСУ применяли в Харьковской области запрещённые противопехотные мины «Лепесток». По информации правозащитников, из-за этого пострадало около 50 мирных жителей, в том числе дети. При этом пострадавшие, как правило, оставались инвалидами — лишались стопы или голени.

Советник главы ДНР Ян Гагин в сентябре сообщил, что ВСУ регулярно обстреливали Донецк, используя мины «Лепесток». В последнее время украинская армия стала применять кассетные боеприпасы. Они представляют двойную опасность — суббоеприпасы могут взорваться при падении или стать неконтролируемой миной.