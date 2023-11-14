Брюссель, 14 ноября, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус отказался сообщать подробности о ходе расследования о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2».

IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press Министр обороны Германии Борис Писториус

Прибывшего в Брюссель на встречу глав минобороны стран Евросоюза Писториуса попросили уточнить, от кого он впервые услышал имя Романа Червинского, полковника Вооружённых сил Украины (ВСУ), которого американские СМИ обвинили в организации диверсий на «Северных потоках».

Немецкий министр ответил, что пока не может дать такую информацию.

«До тех пор, пока у меня не будет действительно неопровержимых материалов на этот счет, заявлений я делать не буду», ― подчеркнул Писториус, слова которого привело ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Власти Дании, Швеции, Германии начали «расследование», но не допустили до него Россию.

Газета The Washington Post, ссылаясь на украинских чиновников и европейские источники, 11 ноября сообщила, что украинский полковник Роман Червинский является координатором атаки на «Северные потоки». По данным издания, он занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек, которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии.

Газета уточнила, что военный получал приказы от высокопоставленных украинских чиновников, которые докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Сам Червинский отрицает свою причастность к диверсиям на трубопроводе.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что некоторые западные представители Совбеза ООН не стремятся выяснить информацию об итогах расследования подрыва «Северных потоков» и привлечь к ответу виновных в теракте. Он добавил, что по истечении года после подрыва нет какой-либо конкретной информации по поводу расследований, которые ведут Дания, Германия и Швеция.