Москва, 14 ноября, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Воюющим на стороне украинской армии зарубежным наёмникам обещали по 300 долларов за каждого убитого российского бойца. Об этом рассказал пленный грузинский наёмник Георгий Гоглидзе, видеозапись его слов опубликовало 14 ноября Минобороны.

Кадр из видео

По словам наёмника, он служил снайпером во 2-м интернациональном легионе ВСУ, куда его завербовали в Германии.

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Гоглидзе добавил, что проходил обучение у инструкторов из США, Франции, Германии и Польши.

«За каждого убитого русского солдата у меня 300 долларов», — сказал он.

В ведомстве уточнили, что в украинских войсках обещали грузинскому военному платить эту сумму за каждого убитого им российского военного.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гоглидзе рассказал, что два его сослуживца по ВСУ из Франции застрелили мирного жителя, отказавшегося их пускать в свой дом. Он уточнил, что у большинства из наёмников имеются совершённые на родине тяжкие преступления, наказания за которые они избегают, проходя службы в рядах украинской армии.

Причастного к убийствам мирных жителей в Мариуполе военного ВСУ 13 ноября суд в ДНР приговорил к 30-летнему отбыванию наказания в исправительной колонии строгого режима. По данным следователей, командир отдельного инженерно-саперного взвода морской пехоты украинской армии Олег Завалецкий принимал участие в ряде убийств мирного населения.

Однако бойцы и наёмники ВСУ отличаются жестокостью и по отношению друг к другу. Так, британская газета The Daily Telegraph 15 сентября написала, что воюющие на стороне ВСУ иностранные наёмники начали из-за конфликтов убивать друг друга. Журналисты отметили, в составе Интернационального легиона украинской теробороны за Киев воюют лица с уголовным прошлым, психическими расстройствами и наркотической или алкогольной зависимостью.