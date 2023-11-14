Подольск, Московская область, 14 ноября, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Военкомат в Подольске попытались дважды за сутки поджечь с помощью коктейля Молотова, сообщил источник ИА Регнум.

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Инциденты произошли 13 ноября. Сначала 53-летняя женщина бросила в здание коктейль Молотова, забыв пожечь фитиль. Когда злоумышленницу задержали, она рассказала, что сделала это по заданию мужчины, связавшегося с ней в социальной сети. Следователи возбудили уголовное дело.

Затем в тот же день на здание военкомата напал 66-летний мужчина. Он также метнул коктейль Молотова. В результате происшествия загорелась рама стеклопакета. Задержанный мужчина признался, что тоже получил задание от мужчины через социальную сеть.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в Челябинской области сотрудники ФСБ пресекли теракт в отношении органов Министерства обороны. По версии следствия, злоумышленник хотел поджечь здание военкомата в Магнитогорске и участок Южно-Уральской железной дороги. Злоумышленник признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. В отношении него следователи возбудили уголовные дела о покушении на теракт и диверсии.