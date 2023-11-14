Рублёв во время матча послал кричавшего ему с трибуны зрителя
Рублёв по-русски послал зрителя за подсказку во время матча с Медведевым
Турин, Италия, 14 ноября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Теннисист Андрей Рублёв резко послал болельщика прямо во время матча группового этапа Итогового турнира АТР с Даниилом Медведевым в итальянском Турине.
Эмоциональный момент попал на видео. Прямо перед подачей один из зрителей громко пожелал Рублёву собраться, а тот в ответ пожелал проследовать в известном направлении. После чего матч продолжился.
Спортсмену не удалось одержать победу во встрече, Медведев одолел Рублёва со счетом 6:4, 6:2.
Как сообщало ИА Регнум 19 января, во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) Рублёваоскорбляли зрители с украинским флагом. Россиянин играл против финна Эмиля Руусувуори, и во втором сете он услышал выкрики в свой адрес и обратился к судье. Он предложил вмешаться, но теннисист заявил, что флаг ему не мешает, а дело в произносимых зрителями «плохих словах». Матч завершился победой Рублёва.
В сентябре Рублёв вышел в четвертый раунд турнира US Open в Нью-Йорке. В матче третьего раунда россиянин победил представителя Франции Артура Риндеркнеша.