Турин, Италия, 14 ноября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Теннисист Андрей Рублёв резко послал болельщика прямо во время матча группового этапа Итогового турнира АТР с Даниилом Медведевым в итальянском Турине.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Андрей Рублёв

Эмоциональный момент попал на видео. Прямо перед подачей один из зрителей громко пожелал Рублёву собраться, а тот в ответ пожелал проследовать в известном направлении. После чего матч продолжился.

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Спортсмену не удалось одержать победу во встрече, Медведев одолел Рублёва со счетом 6:4, 6:2.

Как сообщало ИА Регнум 19 января, во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) Рублёваоскорбляли зрители с украинским флагом. Россиянин играл против финна Эмиля Руусувуори, и во втором сете он услышал выкрики в свой адрес и обратился к судье. Он предложил вмешаться, но теннисист заявил, что флаг ему не мешает, а дело в произносимых зрителями «плохих словах». Матч завершился победой Рублёва.

В сентябре Рублёв вышел в четвертый раунд турнира US Open в Нью-Йорке. В матче третьего раунда россиянин победил представителя Франции Артура Риндеркнеша.