Алёшки, Херсонская область, 14 ноября, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Житель города Алёшки в Херсонской области погиб при атаки БПЛА украинских военных. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

ВСУ 13 ноября сбросили на окраине города неустановленное взрывное устройство с беспилотника. В результате чего 41-летний россиянин получил несовместимые с жизнью осколочные ранения. Ещё два человека пострадали и были госпитализированы.

Накануне также сообщалось, что ВСУ обстреляли Херсонскую область. Один мирный житель погиб в Алёшках, один получил тяжёлые ранения в Новой Каховке.