Мариуполь, ДНР, 14 ноября, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Сотрудник полиции случайно выстрелил в голову мужчине во время драки на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл поздно вечером 13 ноября. На территорию металлургического завода «Азовсталь» проникли четверо мужчин. Трое из них были уроженцами Чечни, а один — Республики Ингушетия. Предположительно, их целью был сбор металлолома. Злоумышленников заметили охранники завода, состоящие из сотрудников МВД.

Когда проникшие на завод мужчины попытались скрыться, полицейский с целью их задержания выстрелил в воздух. Трое остановились и легли на землю, а один достал нож и напал на сотрудника правоохранительных органов. Во время борьбы полицейский случайно выстрел в голову нападавшему. Тот впал в кому. Пострадавшего доставили в больницу. Сотрудники полиции не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу возле ресторана в центре Москвы. Во время конфликта он произвёл несколько выстрелов в оппонентов. В результате пострадали четыре человека, их госпитализировали.