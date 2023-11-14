Лондон, 14 ноября, 2023, 14:00 — ИА Регнум. В последнее время среди чиновников в западных странах становится всё популярнее прогноз, что конфликт на Украине может продолжаться ещё пять лет. Об этом 13 ноября написало британское издание The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Западные чиновники всё чаще считают, что война на Украине может затянуться еще на пять лет», — говорится в публикации.

Авторы выразили мнение, что ни Россия, ни Украина не готовы пойти на уступки, но при этом не способны нанести решающий удар противнику.

По их словам, на фоне украинского конфликта западные страны пытаются нарастить производство вооружений и военной техники. Несмотря на это, США в 2025 году, вероятнее всего, не смогут производить артиллерийские боеприпасы в том же объёме, который будет у России уже в 2024 году.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 ноября немецко-финский предприниматель, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал, что главе ЦРУ Биллу Бёрнсу поручили заморозить конфликт на Украине на фоне падения рейтингов президента США Джо Байдена. По его словам, директор ЦРУ в скором времени отправится на Украину, чтобы сообщить об этом главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Позднее в этот же день глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что 2024 год станет решающим в украинском конфликте. Он также заявил о необходимости поставок украинской армии систем ПВО до наступления зимы.

Президент России Владимир Путин 18 октября назвал смешным утверждение Байдена о том, что Россия якобы проиграла конфликт на Украине. Глава государства отметил, что в этом случае Вашингтон должен забрать свои вооружения с Украины и не поставлять новые.