Москва, 20 ноября, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Россия наращивает темпы модернизации аэропортов. Только с 2019-го по 2022 год в стране обновили инфраструктуру 19 аэропортов, 12 модернизируют до конца 2023-го. Огромная работа по реконструкции воздушных гаваней запланирована и в следующем году. В общей сложности до конца 2024 года обновят 47 аэропортов страны.

Аэропорт в Магнитогорске

Благодаря национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», который реализуется по решению президента, реконструкция увеличит пропускную способность аэропортов, а также безопасность полетов. Это повлияет не только на качество услуг, предоставляемых пассажирам, но и на развитие новых региональных маршрутов. А повышение транспортной доступности и развитие внутреннего туризма придадут дополнительный импульс социально-экономическому преобразованию территорий.

Важнейшую роль развитие инфраструктуры играет для Якутии, поскольку большая часть территории республики имеет сезонную доступность и без авиации до многих населённых пунктов добраться просто невозможно. В прошлом году были завершены работы в аэропортах Белая Гора, Сангар, Хандыга и Депутатский.

В аэропорту Черский специалисты уже построили новую взлетно-посадочную полосу. Поскольку этот объект находится на паводкоопасной территории, особое внимание при реконструкции уделили обустройству ограждений, укреплений и водоотводных каналов. Кроме того, в аэропорту установили новое метеорологическое и светосигнальное оборудование, провели работы по реконструкции перрона и рулежной дорожки.

Аэропорт Якутск — главная воздушная гавань республики и основной транспортный узел региона, через который проходит более 80% объема перевозок воздушными судами. С реконструкцией взлетно-посадочной полосы там возобновился приём воздушных судов с большей пассажироемкостью.

«Мы вернулись к обычному ритму, у нас нет технической посадки в Нижневартовске. Стало приятней работать и путешествовать пассажирам. Также больше нет интенсивного торможения, как было во время ремонта полосы», — поделилась бортпроводник Екатерина Радишевская.

После завершения всех работ воздушная гавань будет иметь развитую инфраструктуру, большую маршрутную сеть, возможность принимать широкофюзеляжные воздушные суда. Тысячи пассажиров смогут ежедневно пользоваться десятками рейсов. В том числе жители и гости Якутска смогут прямым рейсом долететь до крупных городов России и ряда зарубежных стран.

Завершены работы по реконструкции аэропорта в Вилюйске. По нацпроекту там построили контрольно-пропускной пункт, насосную станцию, резервуары и склад для хранения горюче-смазочных материалов.

Приводят в порядок и уральские аэропорты. Так, реконструкция взлётно-посадочной полосы завершена в международном аэропорту Магнитогорска. С 11 ноября аэропорт начал принимать самолеты. Самой сложной оказалась реконструкция центра полосы, отмечает руководитель проекта Сергей Матрёнин.

«Исторически это было начало старой полосы, построенной ещё в советское время. Участок был демонтирован и восстановлен заново с соответствующим армированием», — говорит он.

Также в магнитогорской воздушной гавани произведена реконструкция мест стоянок для самолётов, модернизирована система электроснабжения, установлены новые мачты освещения, светосигнальное и метеорологическое оборудование.

Все работы в Магнитогорске завершатся уже в 2024 году. А пока там продолжается строительство площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью, специалисты расширяют перрон для стоянки и обслуживания самолетов и строят новое здание аварийно-спасательной станции.

Работы по модернизации стартовали и в аэропорту Победилово в Кирове. Там планируют обновить здание аэровокзала и прилегающую территорию, что значительно улучшит пропускную способность и обслуживание пассажиров аэропорта, а также повысит уровень безопасности.

В Победилово построят стартовую аварийно-спасательную станцию, заменят аэродромный радиолокатор и радиомаячную систему посадки воздушных судов. Кроме этого, рабочие проведут мероприятия по газификации аэропортового комплекса и реконструкцию электрической подстанции.

Уже в следующим году аэропорт Победилово значительно расширит географию полетов. Можно будет улететь в Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные воды, Самару.

Как сообщало ИА Регнум, обновление аэропортов по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» проходит по разным направлениям: строятся новые взлетно-посадочные полосы, а также обновляются действующие. Создается с нуля дополнительная аэродромная инфраструктура: рулежные дорожки, места для стоянок самолетов, светосигнальное оборудование и многое другое. Также в аэропортах строят вспомогательные сооружения, которые необходимы для обеспечения безопасности полетов.