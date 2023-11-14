Котовск, Тамбовская область, 14 ноября, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье «Теракт» возбудили по факту взрыва на «Тамбовском пороховом заводе» в городе Котовск, сообщил источник ИА Регнум.

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Хлопок произошёл 11 ноября. Начался пожар, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Причины и обстоятельства взрыва не уточнялись, но администрация завода указала, что на работе предприятия инцидент не сказался. Кроме того, никто не пострадал.

В тот же день следователем четвертого следственного отдела управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СК было возбуждено уголовное дело по п «а», «в» ч.2 ст.205 УК РФ (Террористический акт).

14 ноября пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что на «Тамбовском пороховом заводе» снова произошёл пожар. Возгорание зафиксировали в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании, как и несколькими днями ранее. На месте работают следователи.