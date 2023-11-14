Рига, 14 ноября, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что «поседел», услышав от генсека ООН Антониу Гутерриша предложение разморозить некоторые российские активы для возобновления зерновой сделки. Об этом он сообщил в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которых принял за некоего африканского политика. Видеоразговор пранкеры опубликовали на канале в Telegram.

Bernd Elmenthaler/Global Look Press Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш

«Мы считаем, что это очень плохая идея. Я не говорил об этом с Гутерришем. Когда я прочитал, что он это предложил, я не мог поседеть, потому что я уже и так седой. Я просто стал немного более седым, потому что я так думаю, что так делать нельзя. У нас богатый опыт взаимодействия с Россией. Мы всегда жили рядом с Россией. Это наш сосед. Если пойти на уступки, то ничего не получишь взамен», — поделился своим мнение Кариньш.

Вместе с тем латвийский министр иностранных сказал о заинтересованности его страны в продолжении зерновой сделки. Это связано, как он отметил, с желанием обеспечить деятельностью латвийские порты.

«В странах Балтии, в моей стране, у нас три крупных порта с большими мощностями по перевалке зерна, и мы очень заинтересованы в использовании их для экспорта зерна, если это возможно. Мы поддержали бы это на 100%», — заявил Кариньш.

При этом он положительно оценил предложение премьера Эстонии Каи Каллас, которая захотела ввести эмбарго против России. Однако, по его мнению, инициатива будет полезна только если весь Евросоюз и большинство стран мира поддержат её.

«Эмбарго сработало только в том случае, если бы его ввели все. Так, например, у нас есть сухопутная граница с Россией. Мы можем закрыть её через несколько часов, без проблем, это всего лишь несколько КПП, <…>. Тогда поток товарообмена пойдёт на север — через Эстонию или Литву, или Финляндию, или найдёт другой маршрут. Единственный способ его прекратить — прекратить торговые отношения с Россией. Всем одновременно. Торговые отношения с Россией должны, в таком случае, прекратить не только страны ЕС, но и значительная часть мира», — призвал глава латвийского МИД.

Кришьянис Кариньш при этом признался, что его не радуют бесконечные вливания в Украину. Он пожаловался на бреши в экономике, инфляцию и высокую стоимость жизни, а также на потоки беженцев.

Как сообщало 1 ноября ИА Регнум, пранкеры Вован и Лексус поговорили с итальянским премьером Джоржией Мелони. Думая, что разговаривает с африканским чиновником, она признала, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) ничего не изменило. На следующий день пранкеры рассказали, что на подготовку разговора с итальянским премьером у них ушло около двух дней. Вован и Лексус добавили, что знают протоколы безопасности и их изъяны, и отметили, что разговор с Мелони не означает, что в Италии совершили ошибку.