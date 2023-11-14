Москва, 14 ноября, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Суд в Москве оштрафовал компанию Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные российских пользователей, сообщили 14 ноября в судебном участке мирового судьи № 422.

IMAGO/Patrick Scheiber/Global Look Press

Мировой суд признал виновной компанию Google по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации).

Google штрафовали за систематическое неудаление запрещённой информации в декабре 2021 года. Тогда компанию оштрафовали на 7,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум в конце октября, Google могут оштрафовать за повторный отказ удалить запрещённые к распространению в России данные. В Таганском суде тогда отметили, что размер штрафа может составить до 10% от выручки компании.

Помимо этого, Роскомнадзор имеет претензии к Telegram, Google и американской IT-корпорации Akamai Technologies из-за неудаления недостоверной информации о специальной военной операции. Если вина этих ресурсов будет доказана, каждой из компаний грозит штраф до 4 млн рублей.