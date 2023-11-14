Вашингтон, 14 ноября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак считает, что 2024 год станет решающим в конфликте на Украине. Об этом он заявил 13 ноября, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне, предаёт Bloomberg.

President. gov. ua Андрей Ермак

«Приближается переломный момент… Следующий год будет решающим», — сказал Ермак.

Он также заявил, что ВСУ нуждаются в поставках новых систем ПВО до наступления зимы.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённым Штатам всё сложнее находить средства для помощи Киеву. Это вызвано тем, что в Конгрессе США так и не согласовали внесение этих расходов в государственный бюджет.

Президент Владимир Путин 18 октября назвал смешным утверждение американского коллеги Джо Байдена, что Россия якобы проиграла конфликт на Украине. Российский лидер заявил, что в этом случае США должны забрать свои вооружения с Украины и не поставлять новые.