Херсон, 14 ноября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. В Херсонской области задержан 15-летний гражданин России, которого уличили в передаче данных о дислокации российских войск военнослужащему ВСУ. Подросток признался, что сфотографировал военную технику и передал ее координаты за деньги.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сообщил ИА Регнум информированный источник, накануне, 13 ноября, 15-летний К. (данные не разглашаются в интересах следствия) написал явку с повинной. Как установили оперативники, подросток познакомился со своим будущим вербовщиком еще летом 2020 года. Тогда он в курортный сезон подрабатывал у него на пляже. В августе 2023-го парень списался с бывшим шефом в «Инстаграм» (принадлежит «Мета», признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Тот рассказал ему, что теперь он в ВСУ, и предложил за вознаграждение сфотографировать и передать ему снимки российской военной техники, указав при этом геометку. Подросток задание выполнил, сфотографировав дислоцировавшийся в его селе в Геническом района Херсонской области самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

«В доме обвиняемого при обыске нашли различные боеприпасы, символику ВСУ. В частности, изъяты шевроны подразделений ВСУ, пистолетный магазин и патроны», — рассказал источник ИА Регнум.

По статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») молодому человеку грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.