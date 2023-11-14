Киев, 14 ноября, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Член сборной Украины по спортивной рыбалке Артур Билан, ставший чемпионом мира по ловле рыбы спиннингом в 2021 году, неожиданно покинул расположение национальной команды после мирового первенства в Италии. Об этом со ссылкой на капитана сборной Даниила Лясова сообщил портал Sport24.

Соцсети Артур Билан

Лясов в соцсетях уточнил, что Билан сбежал в то время, как другие члены украинской команды отдыхали перед обратной дорогой.

Как пояснил в переписке с капитаном сборной после соревнований сам Билан, ему пришли уже две повестки о мобилизации, но он не имеет возможности решить этот вопрос. Он также добавил, что его жена не хочет жить в постоянном стрессе, у них есть маленький ребёнок, также он давно не виделся со своим братом.

«Моя карьера на Украине уже закончена, но это моя жизнь, и я сам себе судья», ― написал спортсмен.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ сообщили о побеге футболиста «Шахтёра» Александра Роспутько после матча юношеской Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 с «Антверпеном», который прошёл 4 октября. Он вместе с семьёй приехал в Россию через Турцию.

Как заявил отец футболиста, в России ему точно будет безопаснее. По словам отца спортсмена, последние месяцы в «Шахтёре» стали для Александра крайне тяжёлыми. Он также опроверг слухи о том, что его сын просил в России политического убежища. Теперь спортсмен намерен получить российский паспорт.

В октябре в Россию вернулся бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной погранслужбы (ГПС) Украины Руслан Сыровой, который работал на российские спецслужбы.